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29.04.2017 - 11:37 | | ANKARA (AA)

Wizards ve Celtics yarı finalde eşleşti

Rakiplerini yenerek serilerinde 4-2 öne geçen Washington Wizards ve Boston Celtics, Doğu Konferansı yarı finalinde birbiriyle eşleşti.

Wizards ve Celtics yarı finalde eşleşti
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Doğu Konferansı'nda Washington Wizards ve Boston Celtics yarı finale çıktı.

NBA play-off'ları ilk turuna 3 maçla devam edildi. Washington Wizards, Philips Arena'da konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 115-99 mağlup ederek seride 4-2 öne geçti ve Doğu Konferansı'nda yarı finale yükseldi.

Wizards'ta John Wall 42 sayı, 8 asist ve 4 top çalma, Bradley Beal 31 sayı, Markieff Morris ise 17 sayı ve 8 ribaunt ile takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Hawks'ta Paul Millsap 31 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 4 top çalma, Dennis Schroder ise 26 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 5 dakika süre aldığı mücadeleyi 1 sayı ve 1 ribauntla tamamlayarak bu sezona veda etti.

Wizards'ın rakibi Celtics oldu

United Center'da oynanan mücadelede Boston Celtics deplasmanda Chicago Bulls'u 105-83'lik skorla geçerek seriyi 4-2 kazandı ve Doğu Konferansı yarı finalinde Washington Wizards ile eşleşti.

Celtics'te ilk 5'te forma giyen Avery Bradley 23, Gerald Green 16, Isaiah Thomas, Al Horford ve Jae Crowder 12'şer sayıyla çift haneli sayılara ulaşan oyuncular oldu.

Bulls'ta Jimmy Butler 23 sayı ve 7 ribaunt, Robin Lopez 10 sayı ve 5 ribauntluk performans sergiledi.

Seri son maça kaldı

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Clippers, Vivint Smart Home Arena'da konuk olduğu Utah Jazz'ı 98-93 mağlup ederek seriyi 3-3'e getirdi ve evinde oynayacağı son maç öncesinde avantajlı konuma geçti.

Clippers'ta Chris Paul 29 sayı ve 8 asist ile takımının skor yükünü üstlendi. DeAndre Jordan 13 sayı ve 18 ribaunt ile double-double yaparken, Austin Rivers ve Luc Mbah a Moute ise 13 sayı attı.

Jazz'da Gordon Hayward 31 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, George Hill 22 sayı, Rudy Gobert ise 15 sayı ve 9 ribaunt üretse de mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA play-off'larına bir günlük aranın ardından 2 maçla devam edilecek. Batı Konferansı'nda Los Angeles Clippers, ilk turun son maçında Utah Jazz'ı konuk ederken, Doğu Konferansı'nda ilk yarı final mücadelesinde ise Boston Celtics, Washington Wizards'ı ağırlayacak.

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