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08.07.2020 - 14:01 | | AA

Wizards'ta Bradley Beal sezonun devamında forma giyemeyecek

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Washington Wizards'ın yıldız oyuncusu Bradley Beal, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Wizards'ta Bradley Beal sezonun devamında forma giyemeyecek
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Kulüpten yapılan açıklamada, Beal'in yeniden oynayacak düzeye gelmek için antrenmanlarını sürdürmesine rağmen sağ tendonundaki sakatlığın devam ettiği belirtildi.

Wizardsta Bradley Beal sezonun devamında forma giyemeyecek

Beal'in sakatlık durumunun daha da ciddileşmemesi amacıyla bu sezon Orlando'da yapılacak karşılaşmalarda görev almayacağı ve tamamen iyileşmesinin bekleneceği ifade edildi.

Bu sezon lig askıya alınmadan önce iyi bir form grafiği yakalayan 27 yaşındaki Beal, 30,5 sayı, 6,1 asist ve 4,2 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

NBA'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonu, 31 Temmuz'dan itibaren Orlando'da 22 takımın mücadele edeceği maçlarla yeniden başlayacak.

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