18.04.2020 - 23:50 | | AA
WNBA draftÄ±nÄ±n 1 numarasÄ± Sabrina Ionescu
Ä°lk kez sanal ortamda gerÃ§ekleÅŸtirilen WNBA) draftÄ±nda Sabrina Ionescu ilk sÄ±rada seÃ§ildi.Â
Ä°lk kez sanal ortamda gerÃ§ekleÅŸtirilen 2020 Amerikan KadÄ±nlar Basketbol Ligi (WNBA) draftÄ±nda Sabrina Ionescu, New York Liberty tarafÄ±ndan ilk sÄ±rada seÃ§ildi.Â
WNBA'in 2020 draftÄ± yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle tarihinde ilk kez sanal ortamda dÃ¼zenlendi.
Â Draftta ilk oyuncu seÃ§me hakkÄ±na sahip New York Liberty, tercihini Oregon Ducks'ta forma giyen 22 yaÅŸÄ±ndaki Sabrina Ionescu'dan yana kullandÄ±.Â
15 MayÄ±s'ta baÅŸlamasÄ± planlanan WNBA, koronavirÃ¼s nedeniyle ertelenmiÅŸti.
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