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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Wolfsburg-Bayern Münih: 1-6
08.03.2014 - 18:17 |

Wolfsburg-Bayern Münih: 1-6

Almanya Ligi'nde Bayern Münih, ilk yarısı 1-1 berabere sona eren maçta ikinci yarıdaki muhteşem oyunuyla Wolfsburg'u 6-1 yendi.

Wolfsburg-Bayern Münih: 1-6
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Almanya Ligi Bundesliga'da Bayern Münih fırtınası dinmek bilmiyor.

Wolfsburg'a konuk olan Bavyera ekibi, ilk yarısı 1-1 beraberlikle geçilen maçta ikinci yarıda rakibini adeta sürklase etti ve maçtan 6-1 galip ayrıldı. Bayern'in gollerini Shaquiri, Müller (2), Mandzukic (2) ve Ribery attı. Ev sahibi takımın şeref sayısı Naldo'dan geldi.

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 68'e yükselterek zirvede rakipsiz kaldı. Wolfsburg ise 39 puanla 5. sırada kaldı.

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