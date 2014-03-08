Wolfsburg-Bayern Münih: 1-6

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Almanya Ligi Bundesliga'da Bayern Münih fırtınası dinmek bilmiyor.

Wolfsburg'a konuk olan Bavyera ekibi, ilk yarısı 1-1 beraberlikle geçilen maçta ikinci yarıda rakibini adeta sürklase etti ve maçtan 6-1 galip ayrıldı. Bayern'in gollerini Shaquiri, Müller (2), Mandzukic (2) ve Ribery attı. Ev sahibi takımın şeref sayısı Naldo'dan geldi.

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 68'e yükselterek zirvede rakipsiz kaldı. Wolfsburg ise 39 puanla 5. sırada kaldı.