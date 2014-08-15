Wolfsburg, Bendtner'i renklerine bağladı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Nicklas Bendtner ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Wolfsburg Teknik Direktörü Dieter Hecking, "Bu sezon katılacağımız üç kulvarlarda da başarılı olmak istiyoruz. Bu nedenle bu yoğun tempoya alışkın ve taleplerimizi karşılayacak oyuncularla çalışmak istiyoruz. Bendtner'de de aradığımız tüm özellikler bulunuyor" dedi.

Arsenal formasını 9 sezon giymesine rağmen kendisinden beklenen gelişmeyi gösteremeyen Danimarkalı futbolcu, Birmingham, Sunderland and Juventus gibi kulüplere de kiralanmıştı. 26 yaşındaki santrafor, Arsenal formasıyla çıktığı 171 maçta 47 gole imza atmıştı.