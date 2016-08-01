Wolfsburg, Blaszczykowski'yi renklerine bağladı

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Blaszczykowski ile 2019 sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirilirken, futbolcunun transfer ücreti ve bonservis bedeliyle ilgili bilgi verilmedi.

Borussia Dortmund'da 2007'den beri forma giymiş, geçen sezon kiralık olarak İtalyan ekibi Fiorentina'da oynamış Blaszczykowski, Bundesliga'da 197 maçta 27 gol atıp, 43 asist yapmıştı.