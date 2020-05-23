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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Wolfsburg-Borussia Dortmund: 0-2
23.05.2020 - 16:14 |

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 0-2

Bundesliga'da haftanın önemli mücadelesinde Borussia Dortmund, Wolfsburg'a konuk oldu. Borussia Dortmund sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 0-2
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Pandemi sürecinin ardından yeniden start alan Almanya Ligi Bundesliga'da Borussia Dortmund, Wolfsburg'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Dortmund 2-0 kazandı.

Maçta golleri 32. dakikada Raphael Guerreiro ve 78. dakikada Achraf Hakimi attı. Wolfsburg'da Felix Klaus 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

 Dortmund 57 puanla zirve takibini sürdürdü.  Wolfsburg ise 39 puanla 6. sırada kaldı.

 

İLK 11'LER:

WOLFSBURG: Casteels, Steffen, Weghorst, Mehmedi, Roussillon, Mbabu, Pongracic, Schlager, Brooks, Arnold, Ginczek

BORUSSIA DORTMUND: Bürki, Akanji, Hummels, Piszczek, Hakimi, Guerreiro, Delaney, Dahoud, Brandt, Hazard, Haaland

   

Wolfsburg-Borussia Dortmund: 0-2

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