23.05.2020 - 16:14 |
Wolfsburg-Borussia Dortmund (CANLI)
Bundesliga'da haftanın önemli mücadelesinde Borussia Dortmund, Wolfsburg'a konuk oluyor...
Pandemi sürecinin ardından yeniden start alan Almanya Ligi Bundesliga'da Borussia Dortmund, Wolfsburg'la deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımıyla takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER:
WOLFSBURG: Casteels, Steffen, Weghorst, Mehmedi, Roussillon, Mbabu, Pongracic, Schlager, Brooks, Arnold, Ginczek
BORUSSIA DORTMUND: Bürki, Akanji, Hummels, Piszczek, Hakimi, Guerreiro, Delaney, Dahoud, Brandt, Hazard, Haaland