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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Wolfsburg-Borussia Dortmund (CANLI)
23.05.2020 - 16:14 |

Wolfsburg-Borussia Dortmund (CANLI)

Bundesliga'da haftanın önemli mücadelesinde Borussia Dortmund, Wolfsburg'a konuk oluyor...

Wolfsburg-Borussia Dortmund (CANLI)
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Pandemi sürecinin ardından yeniden start alan Almanya Ligi Bundesliga'da Borussia Dortmund, Wolfsburg'la deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımıyla takip edebilirsiniz...

 

Wolfsburg-Borussia Dortmund (CANLI)

İLK 11'LER:

WOLFSBURG: Casteels, Steffen, Weghorst, Mehmedi, Roussillon, Mbabu, Pongracic, Schlager, Brooks, Arnold, Ginczek

BORUSSIA DORTMUND: Bürki, Akanji, Hummels, Piszczek, Hakimi, Guerreiro, Delaney, Dahoud, Brandt, Hazard, Haaland

   

Wolfsburg-Borussia Dortmund (CANLI)

 

 

 

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