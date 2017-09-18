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18.09.2017 - 12:43 | | AA

Wolfsburg'da Jonker dönemi sona erdi

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in formasını giydiği Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarındanWolfsburg'da, teknik direktör Andries Jonker ile yollar ayrıldı.

Wolfsburg'da Jonker dönemi sona erdi
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hollandalı teknik adam Andries Jonker ile teknik heyetten Uwe Speidel, Fredrik Ljunberg ve Jan van Loon'un görevlerine son verildi.

Kulübün sözcüsü Wolfgang Hotze, kararın kolay alınmadığına işaret ederek, Jonker'e bugüne kadar verdiği hizmetten ötürü teşekkür etti.

Jonker'in gönderilmesine sebep olarak Wolfsburg'un 4 maçta 4 puan almasını gösteren Alman medyası, teknik direktör adayları arasında İsviçreli Rene Weiler'in öne çıktığı haberlerine yer verdi.

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