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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Wolverhampton Sevilla (CANLI)
11.08.2020 - 18:59 |

Wolverhampton Sevilla (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Wolverhampton ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Almanya'da tek maç üzerinden oynanan mücadeleyi kazanan adını yarı finale yazdıracak. Kritik müsabaka saat 22.00'de başladı.

Wolverhampton Sevilla (CANLI)
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Almanya'da Wolverhampton ile Sevilla karşılaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadeleyi kazanan adını yarı finale yazdıracak. Kritik müsabaka saat 22.00'de başladı.

Wolverhampton Sevilla (CANLI)

 

İLK 11'LER

Wolverhampton : Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre, Trarore, Jimenez

Sevilla : Bounou, Navas, Kounde, Carlos, Reguilion, Banega, Fernando, Jordan, Suso, Ocampos, En-Nesyri

Wolverhampton Sevilla (CANLI)

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