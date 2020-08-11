11.08.2020 - 22:22 |
Wolverhampton Sevilla (CANLI YAYIN)
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Wolverhampton ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Almanya'da tek maç üzerinden oynanan mücadeleyi kazanan adını yarı finale yazdıracak. Kritik müsabaka saat 22.00'de başladı.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Almanya'da Wolverhampton ile Sevilla karşılaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadeleyi kazanan adını yarı finale yazdıracak. Kritik müsabaka saat 22.00'de başladı.
İLK 11'LER
Wolverhampton : Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre, Trarore, Jimenez
Sevilla : Bounou, Navas, Kounde, Carlos, Reguilion, Banega, Fernando, Jordan, Suso, Ocampos, En-Nesyri
Sergio Ramos'un Sevilla'ya Harika Volesi