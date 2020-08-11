Wolverhampton Sevilla maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolverhampton Sevilla maçı için heyecan dorukta. Avrupa liginde günün en önemli maçları arasında yer alan ve oldukça çetin geçmesi beklenen maçla ilgili futbolseverlerin merak ettiği soruların cevaplarını bir araya getirdik. İşte Wolverhampton Sevilla maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...

WOLVERHAMPTON SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı olan Wolverhampton Sevilla karşılaşması bu akşam saat 22:00'te başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Wolverhampton : Rui Patrício; Saïss, Coady, Boly; Doherty, Jonny, João Moutinho, Rúben Neves, Podence, Adama Traoré, Raúl Jiménez.

Sevilla : Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Joan Jordán, Banega; Ocampos, Suso, En-Nesyri.



İKİ TAKIMDA SON DURUM



Premier Lig'i 7. sırada bitiren Wolves, UEFA Avrupa Ligi'nin bir önceki turunda Olympiakos'u kupa dışına itip adını çeyrek finale yazdırmıştı. 17 yaşındaki genç stoper Christian Marques'i Almanya'ya gelen kafile arasında gördük. Jonny'nin Olympiakos maçındaki sakatlığı sonrası 18 yaşındaki Lewis Richards da aynı şekilde kadroda yerini alan bir diğer isim oldu. Daniel Podence cezalı, hücumda "Raul Jimenez & Diogo Jota" ikilisini izleyeceğiz. Adama Traore ise yedek kuvvet olarak bekleyecek.

Koronavirüs salgını arasından döndükten sonra La Liga'da çıktığı 11 maçı kaybetmeyen ve sezonu 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesi alan Sevilla, gözünü Avrupa Ligi şampiyonluğuna dikmiş durumda... Sol bek Sergio Reguilon'un kiralık sözleşmesi uzatıldı, Ever Banega "Kupayla veda edeceğim" dedi ve ayrılığını öteledi. Herkes tek hedefe odaklanmış, şampiyonluğu istiyor. Karantina sürecindeki Nemanja Gudelj dışında takımda eksik yok. Tomas Vaclik eldivenleri Yassine Bounou'ya emanet emişti, Faslı kaleci son 4 maçta kalesini gole kapattı.