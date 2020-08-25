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25.08.2020 - 17:22 | | MUĞLA (AA) -

WRC Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül'de Marmaris'te

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilecek.

WRC Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül'de Marmaris'te
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Eren Üçlertoprağı ve TOSFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nisa Ersoy Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Üçlertoprağı, Türkiye Rallisi'nin, bu yıl 18-20 Eylül'de Marmaris'te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenleneceğini söyledi.

Türkiye'de son 2 yıldır düzenlenen en büyük spor organizasyonunun Türkiye Rallisi olduğunu belirten Üçlertoprağı, üç gün boyunca Marmaris, Ula ve Datça bölgelerindeki özel etaplarda yapılacak yarışın, 155 televizyon kanalından canlı yayımlanacağını dile getirdi.

Vali Tavlı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Muğla'nın son yıllarda ulusal ve uluslararası anlamda prestijli pek çok spor organizasyonuna başarı bir şekilde ev sahipliği yaptığını, bu organizasyonların en önemlilerinden birisinin de Dünya Ralli Şampiyonası olduğunu ifade etti.

Organizasyonun Muğla'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Tavlı, bu tür organizasyonlara önem verdiklerini kaydetti.

WRC Türkiye Rallisi, 18-20 Eylülde Marmariste

 

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