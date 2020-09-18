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18.09.2020 - 11:22 | | İSTANBUL, (DHA) -

WTA Başkanı Steve Simon'dan Bakan Kasapoğlu'na teşekkür

Women Tennis Association (WTA) Başkanı ve Ceo'su Steve Simon, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na TTF İstanbul Tenis Merkezi'nin inşaatını gerçekleştirdiği için özel teşekkürlerini iletti.

WTA Başkanı Steve Simon'dan Bakan Kasapoğlu'na teşekkür
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WTA Başkanı ve Ceo'su Steve Simon, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş'a gönderdiği mesajda, TTF İstanbul Tenis Merkezi'nin inşaatını gerçekleştirdiği için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na özel teşekkürlerini iletti. TTF İstanbul Tenis Merkezi’nin; uluslararası tenis için yıllık destinasyonlardan biri olabileceğini söyleyen Simon, uzun yıllar başarılı bir ortaklığa sahip olmaya devam etmeyi umduklarını ifade etti.

WTA Ceo’su Steve Simon’ın mesajının tamamı şu şekilde:
"WTA adına, yeni yenilenmiş İstanbul Tenis Merkezi'nde ilk TEB BNP Paribas Tenis şampiyonasını gerçekleştirdiğiniz için sizi tebrik ediyorum. Fotoğraflar etkinlik öncesinde ve sırasında benimle paylaşıldı ve harika göründüğünü ifade etmeliyim. Ayrıca, anladığım kadarıyla mükemmel bir konumda olan yeni iyileştirilmiş tesis hakkında çok olumlu geri bildirimler aldım.

Bu zorlu zamanlarda bir faaliyet düzenlemek önemli bir girişimdir ve siz ve ekibinizin bu mükemmel başarı ile ilgili gurur duymanızı içtenlikle umuyorum. Hem oyuncuların hem de WTA ekibinin tenise dönüşün bir parçası olarak İstanbul'da olmaktan çok memnun olduklarını ve emeklerinizden dolayı harika bir deneyim yaşadıklarını biliyorum.

Bana yazmış olduğunuz mektubunuzda tenisin Türkiye'deki geleceği ile ilgili tutkularınızdan bahsetmiştiniz. Bu yeni tesisin; uluslararası tenis için nasıl yıllık destinasyonlardan biri olabileceğini görebiliyorum. Umarım kadın tenisine desteğiniz devam eder ve Türkiye'de tenis için hedeflerinize ulaşırsınız.
Çabalarınız için teşekkür eder, bu güzel yeni tesisi inşa ettiği için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na özel teşekkürlerimizle tüm İstanbul ekibine teşekkür ederiz. Umarım uzun yıllar başarılı bir ortaklığa sahip olmaya devam ederiz."

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