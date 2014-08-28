Xabi Alonso, Bayern Münih'e iddiası...

Bild gazetesi haberinde, Alman kulübünün Real Madrid ile 2016'ya kadar sözleşmesi olan Alonso'yı iki yıllığına kiralamayı planladığı belirtildi. Bayern Münih'in başarılı oyuncu için 10 milyon euro kiralama bedeli ödemeye hazır olduğu da kaydedildi.

Haberde ayrıca Alman ekibin, kadrosunda yer alan Bastian Schweinsteiger ile Javi Martinez'in sakatlıkları nedeniyle bu transferi gerçekleştirmeyi arzuladığı da vurgulandı.

İspanya Milli Takımı ile 2010 yılında dünya şampiyonu, 2008 ve 2012 yıllarında Avrupa Şampiyonu olan Xabi Alonso, dün milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Bayern Münih de dün Faslı milli oyuncu Mehdi Benatia'yı Roma'dan transfer ederek 5 yıllığına renklerine bağladığını açıklamıştı.