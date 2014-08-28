Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Almanya Bundesliga Haberleri Xabi Alonso, Bayern Münih'e iddiası...
28.08.2014 - 10:56 | | AA

Xabi Alonso, Bayern Münih'e iddiası...

Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih'in Real Madrid'den Xabi Alonso'yu kiralayacağı iddia edildi.

Xabi Alonso, Bayern Münih'e iddiası...
ABONE OL

Bild gazetesi haberinde, Alman kulübünün Real Madrid ile 2016'ya kadar sözleşmesi olan Alonso'yı iki yıllığına kiralamayı planladığı belirtildi. Bayern Münih'in başarılı oyuncu için 10 milyon euro kiralama bedeli ödemeye hazır olduğu da kaydedildi.

Haberde ayrıca Alman ekibin, kadrosunda yer alan Bastian Schweinsteiger ile Javi Martinez'in sakatlıkları nedeniyle bu transferi gerçekleştirmeyi arzuladığı da vurgulandı.

İspanya Milli Takımı ile 2010 yılında dünya şampiyonu, 2008 ve 2012 yıllarında Avrupa Şampiyonu olan Xabi Alonso, dün milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Bayern Münih de dün Faslı milli oyuncu Mehdi Benatia'yı Roma'dan transfer ederek 5 yıllığına renklerine bağladığını açıklamıştı.

    Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber