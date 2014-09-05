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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Xabi Alonso'dan yasak aşk transferi
05.09.2014 - 09:13 |

Xabi Alonso'dan yasak aşk transferi

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in yeni transferi Xabi Alonso'nun Real Madrid'den ayrılışı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Xabi Alonso'dan yasak aşk transferi
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Transfer döneminin en sürpriz imzalarından birine imza atan tecrübeli orta saha oyuncusunun Bayern Münih'e transfer olmasındaki sebeplerden birinin yaşadığı yasak aşk olduğu öne sürüldü. İspanya medyasında yer alan iddialara göre, Russian Red lakaplı İspanyol şarkıcı Lourdes Hernández ile yasak aşk yaşayan Xabi Alonso, eşi Nagore Aramburu'ya yakalandı.

Xabi Alonso'dan 3 çocuğu olan Aramburu'nun bu yasak ilişkiyi keşfetmesinin ardından yıldız futbolcuya "Ya Madrid'de kalırsın, ya da burdan gidersin" restini çektiği iddia edildi. Xabi Alonso'nun bu gelişmelerin ardından Madrid'den ayrılmaya karar verdiği ifade edilirken şarkıcı Hernandez ise yıldız futbolcu ile ilişki iddialarını ise yalanlıyor.

Ancak şarkıcının son albümündeki "Xabier" adlı şarkısını Xabi Alonso için yazdığı ifade ediliyor.

(Sporx)

Xabi Alonsodan yasak aşk transferi

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