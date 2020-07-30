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30.07.2020 - 13:52 | | ANKARA (AA)

Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yendi.

Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, A takımın antrenmanı, test sonucu pozitif çıkmasından bu yana 14 gündür tecrit altında yaşayan İspanyol teknik adamın gözetiminde gerçekleştirildi. Barcelona'nın efsane isimlerinden olan Xavi, geçen yıl El Sadd'da futbolu bırakmış ve Katar ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı

 

 

 

  

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