Xavi'den Bayern Münih itirafı

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İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'ya konuşan İspanyol yıldız, 2008 yılında Bayern Münih'e transferinin Pep Guardiola'nın engellediğini söyledi. Şimdiki ABD milli takımı teknik direktörü Jürgen Klinsmann ile buluşan ve Bayen ile anlaşan Xavi, daha sonra Pep Guardiola'nın takımın başına gelmesi ile transferden vazgeçtiğini belirtti. Xavi sözlerine, "Pek zaman kalmamıştı. Pep beni tuttu ve gitmemem gerektiğini söyledi. Kafasındaki oyun planının en önemli noktası olarak beni gördüğünü belirtti ve gitmeme izin vermeyeceğini söyledi. Bende kulüpte kaldım ve hata yapmaktan kurtuldum. Ve şimdi Barça forması ile futbolu bırakma hayalim gerçek olacak." şeklinde konuştu. Guariola'nın şimdi Bayern'in başında olduğunu hatırlatan Xavi sözlerine, "Şimdi o Bayern'de çok ilginç" derken, transferinin gerçekleşmemesindeki en büyük etkenlerden birininde Bayern Münih'in ailesi için hiçbir şey teklif etmediği için Guardiola'nın kendisini vazgeçirmekte zorlanmadığını söyledi. 1999'da Milan'ın da kendisini istediğini ancak ailesi için bir teklifte bulunmayınca transferin gerçekleşmediğini sözlerine ekledi.

33 yaşındaki yıldız ayrıca New York takımlarının kendisi ile ilgilendiği hakkındaki sorulara, "Bana hiçbir teklif gelmedi. New York hakkında bildiğim tek şey bu sıralar soğuk olduğu. Şuan tek isteğim Barcelona forması ile futbola veda etmek." şeklinde cevap verdi.