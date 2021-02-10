Yabancı futbolcular krallıkta zirvede! Sadece Adem Büyük...

Her transfer döneminde büyük umutlarla kadroya katılan isimler kimi zaman istenilen performansı veremiyor. Galatasaray'da Radamel Falcao, Trabzonspor'da Afobe, Fenerbahçe'de Samatta, Göztepe'de Idaye, Antalyaspor'da Lukas Podolski bu sezon tabelaya çok fazla etki edemedi. Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Adem Büyük hariç bu sezon yerli oyuncular gol krallığı listesinin ilk 20 sırasına giremedi.

ZİRVEYE AARON BOUPEDNZA İMZASI!

1996 doğumlu Boupednza bu sezon sergilediği performansla Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'i peşinde taktı. Golcü oyuncuya yurt dışından da teklifler var. Hatayspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Boupendza, şimdiden 17 gole ulaştı. Sol ayağını çok etkili kullanan Boupendza, Bordeaux'tan transfer edilmişti.

YABANCI OYUNCULAR YERLİLERİ SOLLADI!

Süper Lig'de bu sezon yabancı oyuncular, sergiledikleri performans ve attıkları gollerle yerli oyuncuları solladı. Gol krallığı listesinde zirvede yer alan Boupendza'nın 17 golü var. Beşiktaş'ın golcüleri Larin ve Aboubakar da 12 golle ikinci sırada. Gaziantep FK'nın 10 numarası Maxım'ın 11 golü, Trabzonspor'un devre arasından Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Bakasetas'ın ise 9 golü var. Denizlispor'un golcüsü Rodallega, Galatasaray'dan ayrılan Diagne de 9 gol attı.

Bu isimlerin ardından 8. sırada Adem Büyük yer alıyor. Sezon başında Galatasaray'dan Yeni Malatyaspor'a transfer olan Adem Büyük, attığı sekiz golle ligin en fazla gol atan yerli futbolcusu konumunda.

Adem Büyük'ü gönderen Galatasaray'da en fazla gol atan yerli futbolcular ise üçer golle Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba ve Taylan'ın da birer golü var.

FENERBAHÇE'DE OZAN TUFAN İLK SIRADA

Sezon başı ve devre arasında kadrosuna kattığı yıldızlarla adından söz ettiren Fenerbahçe'de en golcü oyuncu Mame Thiam. 7 golü bulunan Thiam'ı 5 golle Samatta ve Pelkas takip ediyor. Yerli oyuncular arasında ise Fenerbahçe'de en çok gol atan oyuncu 4 golle Ozan Tufan...

Mert Hakan Yandaş'ın 3, Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş'ün 2, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu ve Serdar Aziz'in ise birer golü var.

BEŞİKTAŞ'IN GOL YÜKÜNÜ LARİN VE ABOUBAKAR SIRTLADI

Siyah beyazlılarda en çok gol atan oyuncular arasında Larin ve Aboubakar var. Larin'in ve Aboubakar'ın 12'şer golü var. Yerli futbolcular arasında ise Oğuzhan'ın 2, Gökhan Töre ve Necip Uysal'ın birer golü var.

Trabzonspor'da Berat Özdemir'in 3, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ın ise birer golü var.

ADEM'DEN SONRA HALİL AKBUNAR VE MUHAMMET DEMİR!

Gol krallığında 8 golle sekizinci sırada yer alan Adem Büyük'ün ardından ligde en çok gol atan yerli futbolcular arasında Göztepeli Halil Akbunar ve Gaziantep FK forveti Muhammet Demir var. Bu sezon Halil ve Muhammed 6'şar gol attı.

Antalyaspor'un genç forveti Gökdeniz Bayraktar da 5 golle takımına katkı verdi. Uğur Demirok da stoper olmasına karşı attığı 5 golle dikkat çekti.