Yalçın Koşukavak: Zor deplasmandan 1 puan aldık

Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Koşukavak, “Sivas gibi zor bir deplasmandan bir puan aldıkları için oyuncularımı kutluyorum. Oyun başladığında, topun Sivasspor’da olduğu bölümleri iyi oynadık, iyi kurguladık. İlk dakikadalar da bir gol bulduk. 1-0 öne geçtik. Sonra anlam veremediğim; faul, gol ve penaltı. Maça 1-1 denge geldi. İki haftadır 45. dakikada gol yiyoruz. Yine 45. dakikada gol yedik. Rakibimiz golü bulunca daha derin kontra ataklarda skoru arttırmak istedi. Topu bize bırakıp daha çok set hücumuna geçmemiz için topu, alanı ve zamanı bize verdi. Topu sahip olarak ciddi bir oyun sergilediğimizi söyleyebilirim. Son dakikalarda da olsa gol bulup bir puan ile dönüyoruz. Çarşamba günü Kayseri maçımız var. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bugün sakat oyuncu ve kart cezalımız var. Böyle sıkıntılı bir süreçte devam ediyoruz. İnşallah sonu iyi olur. Sivasspor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

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