Yalçın: Zor bir süreçten çıktık

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın zor bir süreçten çıktıklarını vurgulayarak, kazanmanın her şeyi unutturduğunu söyledi.



Yalçın, 12 günlük süreçte oyuncularının fiziksel ve mental olarak yorulduklarını dile getirerek, "İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaptık. Geçen hafta içeride, bu hafta dışarıda kazandık. Puan cetveline bakıldığında bu puanlara ihtiyacımız var. Önümüzde 15 maçlık uzun bir maraton bulunuyor. İnşallah bundan sonrası çok daha iyi olur." şeklinde görüş belirtti.



İlk yarının son 5 haftasında göreve başladıklarını hatırlatan Yalçın, "Bizim için zor bir periyottu. Zor maçlar oynadık. Devre arasına en erken başlayan takım biziz. Yorgunluğa rağmen oyuncularımız çok gayretli, bunu görüyoruz." dedi.



MKE Ankaragücü'ne de değinen Yalçın, "Ankaragücü'nün içinde olduğu durumu biliyoruz. İnşallah onlar da kısa sürede bu süreci atlatırlar. Köklü ve önemli bir camia. Arkasında inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Umuyorum bir an önce toparlanırlar." diye konuştu.