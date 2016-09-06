MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Yaramaz çocuk Emre!
06.09.2016 - 02:30 |

Yaramaz çocuk Emre!

Fatih Terim, oyundan alınmasına el kol hareketleri ile tepki gösteren, ardından kramponlarını fırlatan Emre Mor’u fırçaladı, yedek kulübesinde oturtmayarak soyunma odasına yolladı. Terim, “O bizim yaramaz çocuğumuz” ifadesini kullandı.

Yaramaz çocuk Emre!
ABONE OL
Hırvatistan - Türkiye: 1-1
Hırvatistan - Türkiye: 1-1
Hırvatistan - Türkiye: 1-1
Hırvatistan - Türkiye: 1-1Haberin Tüm Fotoğrafları

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 84. dakikada kenara aldığı Emre Mor’un oyundan çıkarılmasına gösterdiği tepkiye kızdı ve genç futbolcuyu soyunma odasına gönderdi.

Emre Mor, yerini Volkan Şen’e bırakmasının ardından kenara gelirken el kol hareketleri ile Terim’e tepki gösterdi ve kulübe yerine yere oturdu. Elindeki kramponları da sinirlenerek attığı görülen Emre Mor’a kızan Fatih Terim, oyuncuya ‘sakin ol’ uyarısında bulundu. Ardından yedek kulübesinin sonuna yolladı. Ancak Emre sinirli hareketlerine devam etti ve bu kez elindeki su şişesini fırlattı. Bunun üzerine Fatih Terim, yıldız oyuncuyu soyunma odasına yolladı.

Emre konuşmadı

Maçın ardından bu konuyla ilgili konuşan Fatih Terim, “Emre ile bir sorun olmaz. O bizim yaramaz çocuğumuz. Top alıp alamaması ile ilgili konuştu. Ben de bu konuyu soyunma odasında konuşuruz dedim ve gönderdim” dedi. Emre Mor, maç sonrası, “Açıklama yapmak istemiyorum” diyerek stattan ayrıldı.

Yaramaz çocuk Emre

    Bayern Münih Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe Beko bronz ödül aldı
      Fenerbahçe Beko bronz ödül aldı
    2. UEFA'dan federasyonlara 775,5 milyon avro destek
      UEFA'dan federasyonlara 775,5 milyon avro destek
    3. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 35 milyon lira proje desteği
      Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 35 milyon lira proje desteği
    4. Konyaspor'dan hakem kararlarına tepki!
      Konyaspor'dan hakem kararlarına tepki!
    5. Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor İstanbul'a geldi
      Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor İstanbul'a geldi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sinan Akgün: İlk 6 hedefimize ulaşmak istiyoruz

    Sinan Akgün: İlk 6 hedefimize ulaşmak istiyoruz

    Son dakika | Futbolda şike kumpası davası ertelendi

    Son dakika | Futbolda şike kumpası davası ertelendi

    Ümit Milliler'in EURO 2021 elemeleri fikstürü yenilendi

    Ümit Milliler'in EURO 2021 elemeleri fikstürü yenilendi

    TFF 1. Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

    TFF 1. Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

    Sıradaki Haber