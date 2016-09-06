Yaramaz çocuk Emre!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 84. dakikada kenara aldığı Emre Mor’un oyundan çıkarılmasına gösterdiği tepkiye kızdı ve genç futbolcuyu soyunma odasına gönderdi.

Emre Mor, yerini Volkan Şen’e bırakmasının ardından kenara gelirken el kol hareketleri ile Terim’e tepki gösterdi ve kulübe yerine yere oturdu. Elindeki kramponları da sinirlenerek attığı görülen Emre Mor’a kızan Fatih Terim, oyuncuya ‘sakin ol’ uyarısında bulundu. Ardından yedek kulübesinin sonuna yolladı. Ancak Emre sinirli hareketlerine devam etti ve bu kez elindeki su şişesini fırlattı. Bunun üzerine Fatih Terim, yıldız oyuncuyu soyunma odasına yolladı.

Emre konuşmadı

Maçın ardından bu konuyla ilgili konuşan Fatih Terim, “Emre ile bir sorun olmaz. O bizim yaramaz çocuğumuz. Top alıp alamaması ile ilgili konuştu. Ben de bu konuyu soyunma odasında konuşuruz dedim ve gönderdim” dedi. Emre Mor, maç sonrası, “Açıklama yapmak istemiyorum” diyerek stattan ayrıldı.