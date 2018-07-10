MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Yarı final formaları mağara mağdurlarına
10.07.2018 - 17:25 |

Yarı final formaları mağara mağdurlarına

İngiltere Milli Takımı futbolcusu Kyle Walker, Hırvatistan maçında giyecekleri formaları, Tayland’da mağaradan kurtarılan genç futbolculara hediye edeceklerini açıkladı.

Yarı final formaları mağara mağdurlarına
ABONE OL

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Tayland’da bir mağarada mahsur kalan futbol takımına İngiltere Milli Takımı oyuncusu Kyle Walker’dan önemli bir jest geldi. Gerçekleştirilen operasyonla günlerce mahsur kalan 12 futbolcu çocuk sağ salim mağaradan çıkarılmıştı.

İngiltere Milli Takımı’nın savunma oyuncusu, yarın Hırvatistan ile oynayacakları Dünya Kupası yarı final maçında giyecekleri formalarını, bu genç futbolculara göndermeye karar verdi. Kişisel twitter hesabından bir mesaj paylaşan Kyle Walker, formaları gönderecek doğru adresi bilenlerin kendisine haber vermesini istedi.

ManU’da Old Trafford hazırlığı

Manchester United Kulübü de konuyla ilgili harekete geçti. Kulübün, çocukların sağ salim kurtarılmalarından duyduğu memnuniyetin dile getirildiği paylaşımda geçmiş olsun dilekleri iletildi, “Wild Boars Futbol Kulübü’nü ve onları kurtaranları gelecek sezon Old Trafford’da ağırlamaktan memnuniyet duyarız” ifadeleri kullanıldı.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
  2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
  3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
  4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
  5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

İtalya’da Miha Zajc analizi

İtalya’da Miha Zajc analizi

Sıradaki Haber