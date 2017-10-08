Yarın 3 grupta 9 maç yapılacak

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak takımların belirlendiği elemelerde yarın D, G ve I gruplarında 9 maç yapılacak.

Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Türkiye, I Grubu mücadelesinde Finlandiya ile deplasmanda karşılaşacak. Grubun diğer maçlarında İzlanda-Kosova ve Ukrayna-Hırvatistan maçları oynanacak. İspanya'nın İsrail deplasmanına çıkacağı G Grubu'nda, İtalya ise Arnavutluk'a konuk olacak.

Gruplarda yarın tamamı TSİ 21.45'te oynanacak maçların programı şöyle:

D Grubu:

Moldova-Avusturya

Sırbistan-Gürcistan

Galler-İrlanda Cumhuriyeti

G Grubu:

Makedonya-Liechtenstein

İsrail-İspanya

Arnavutluk-İtalya

I Grubu:

İzlanda-Kosova

Finlandiya-Türkiye

Ukrayna-Hırvatistan