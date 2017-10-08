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08.10.2017 - 11:43 | | AA

Yarın 3 grupta 9 maç yapılacak

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 10. haftasında, yarın 3 grupta 9 karşılaşma oynanacak.

Yarın 3 grupta 9 maç yapılacak
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Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak takımların belirlendiği elemelerde yarın D, G ve I gruplarında 9 maç yapılacak.

Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Türkiye, I Grubu mücadelesinde Finlandiya ile deplasmanda karşılaşacak. Grubun diğer maçlarında İzlanda-Kosova ve Ukrayna-Hırvatistan maçları oynanacak. İspanya'nın İsrail deplasmanına çıkacağı G Grubu'nda, İtalya ise Arnavutluk'a konuk olacak.

Gruplarda yarın tamamı TSİ 21.45'te oynanacak maçların programı şöyle:

D Grubu:

Moldova-Avusturya

Sırbistan-Gürcistan

Galler-İrlanda Cumhuriyeti

G Grubu:

Makedonya-Liechtenstein

İsrail-İspanya

Arnavutluk-İtalya

I Grubu:

İzlanda-Kosova

Finlandiya-Türkiye

Ukrayna-Hırvatistan

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