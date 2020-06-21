Yaşar Kemal Uğurlu, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının VAR hakemi oldu!

28. hafta maçlarında orta hakem olarak görev alamayan Yaşar Kemal Uğurlu, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının VAR hakemi olarak görevlendirildi.

Yaşar Kemal Uğurlu, 27. haftada oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasında verdiği kararlar sonrası Galatasaray camiası tarafından büyük tepki almıştı. MHK, Yaşar Kemal Uğurlu'ya 28. hafta maçlarında orta hakem olarak görev vermemişti.

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