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01.06.2020 - 07:00 |

Yaşı olmayan adam Joao Pereira

Trabzonspor’la 1 yıllık sözleşme yenileyen 36 yaşındaki Joao Pereira, kendi görev bölgesindeki oyuncular arasında, en fazla şut pası veren (32) ve sahipsiz topu kazanan (164) isim oldu

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ONUR DİNÇER

Trabzonspor’un sözleşmesini bir yıl daha uzattığı Joao Pereira, ilerleyen yaşına karşın enerjisinden hiçbir şey kaybetmemesiyle dikkat çekiyor. Şampiyonluk yolunda ilerleyen bordo-mavili ekipte bu sezon sergilediği oyunla en çok öne çıkan isimlerden olan 36 yaşındaki sağ bek, yaşına meydan okuyan bir performansla herkesin takdirini kazanıyor.
Pereira, sağ kanattaki defansif sorumluluğuyla savunmanın önemli bir parçası olurken, ileri çıkışlarıyla hücuma da büyük katkı veriyor. 22’si ligde olmak üzere bu sezon 30 maçta forma giyen Portekizli futbolcu, Süper Lig’de görev bölgesindeki meslektaşları arasında, en fazla şut pası atan (32) ve sahipsiz topu kazanan (164) oyuncu olurken, 1 gol ve 4 asistlik de katkı yaptı.
Valencia forması giydiği periyotta Beşiktaş tarafından da istenen ancak o dönem İspanyol ekibinin bırakmaması nedeniyle Türkiye’ye gelişi ertelenen Joao Pereira, transferinin gerçekleşebilmesi için yıllardır birlikte çalıştığı menajerini değiştirmeyi de göze aldığı Trabzonspor’da ikinci baharını yaşıyor. Deneyimli futbolcu sezonu şampiyonlukla tamamlayarak bordo-mavilillerde zirveye çıkmayı istiyor.

Yaşı olmayan adam Joao Pereira

Yaşı olmayan adam Joao Pereira

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