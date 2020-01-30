Yassine Benzia, Dijon FC takÄ±mÄ±yla anlaÅŸtÄ±!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Dijon, Lille'den Cezayirli oyuncu Yassine Benzia'yÄ± kadrosuna kattÄ±.Â

Dijon KulÃ¼bÃ¼, 25 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu Benzia ile 3,5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

Fransa'nÄ±n Olympique Lyon ve Lille ekiplerinde forma giyen Benzia, FenerbahÃ§e ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos'ta kiralÄ±k olarak gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Olympiakos'ta fazla forma ÅŸansÄ± bulamayan Benzia, takÄ±mÄ±yla bu sezon 9 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±.Â

Ligue 1'de 21 haftada 21 puan toplayan Dijon, 17. sÄ±rada bulunuyor.

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