Yassine Benzia, Fenerbahçe'ye karşı davayı kazandı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, kulüpten ayrılırken alacakları sebebiyle sarı-lacivertlileri UEFA'ya şikayet etmişti.

TRT Spor'un haberine göre 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandı. Alınan karara göre FIFA; oyuncunun maaşını, bonuslarını ve futbolcuya kesilen cezaları oyuncuya geri ödemesine karar verdi.

Fenerbahçe, Benzia'ya ne kadar ödeyecek?

Sonuca göre Fenerbahçe, 45 gün içinde Yassine Benzia'ya toplam 840 bin € para ödeyecek.

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