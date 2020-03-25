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25.03.2020 - 11:26 |

Yassine Benzia, Fenerbahçe'ye karşı davayı kazandı!

Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ve sezonun ikinci yarısında kadro dışı kalan Benzia alacakları nedeniyle sarı lacivertli ekibi FIFA'ya şikayet etmişti. Faslı yıldızın davayı kazandığı ortaya çıktı.

Yassine Benzia, Fenerbahçe'ye karşı davayı kazandı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, kulüpten ayrılırken alacakları sebebiyle sarı-lacivertlileri UEFA'ya şikayet etmişti.

TRT Spor'un haberine göre 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandı. Alınan karara göre FIFA; oyuncunun maaşını, bonuslarını ve futbolcuya kesilen cezaları oyuncuya geri ödemesine karar verdi.

Fenerbahçe, Benzia'ya ne kadar ödeyecek?
Sonuca göre Fenerbahçe, 45 gün içinde Yassine Benzia'ya toplam 840 bin € para ödeyecek.

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Yassine Benzia, Fenerbahçeye karşı davayı kazandı

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