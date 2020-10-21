Mehmet Sepil'den yayıncı kuruluşa tepki! "Hala para almadık"

İşte Mehmet Sepil'in açıklamaları:

5. haftadayız hala para alamadık. Uzlaşma da sağlanamadı. Yayıncı kuruluşun geçen sene pandemi ile ilgili haklı bir talebi oldu ve uğradıkları zararın giderilmesini istediler. Ancak artık indirime gidecek durumumuz yok.

Localara seyirci alındı. Korkmamamız gerektiği görüldü. Bizim beklentimiz, UEFA'nın da önerdiği gibi yüzde 30 kapasiteyle oynanması. Bazı ülkelerde küçük kısıtlamalar olsa da birçok ülkede seyirciler tribüne alınıyor. Beklentimiz bunun hayata geçmesi.

TFF Başkanı Özdemir'in açıklamaları:

Maalesef şu ana kadar beIN Sports ile anlaşmaya varamadık. beIN Sports'un TFF ile yapmış olduğu sözleşmenin tüm maddelerine uymasını bekliyoruz. Bununla ilgili ihtarnameyi de TFF göndermiş bulundurmaktadır

TFF ve Kulüpler Birliği olarak Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa kupası ve milli maçların %30 seyirci kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na resmi başvuru yaptık.

Localarda taraftar almaya başladık ancak bu yeterli değil. TFF ve Kulüpler Birliği olarak Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa kupası ve milli maçların %30 seyirci kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na resmi başvuru yaptık.

Kulüplerimiz pandemi sonrası çok ciddi bir dönemden geçiyorlar. Kulüpler Birliği ve TFF olarak ortak çalışma yaparak spor yasasına dair bazı madde değişikliği yapılmasını istemekteyiz.