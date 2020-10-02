Yayıncı kuruluştan 364 milyon TL'lik ödeme

TFF, Yayıncı Kuruluş ve Kulüpler arasındaki ödeme sorunu dün yeni bir boyut kazandı.

1 aydır süren görüşmelerde yeni sezon rakamı hâlâ netlik kazanmazken dün yayıncı kuruluş bu sezonki ilk ödemesini 364 milyon TL'yi TFF'ye göndererek yaptı. Bu rakam kulüplere dağıtıldı ve takımlar rahat bir nefes aldı. 16 Ekim'de beIN Sport bir ödeme daha yapacak. 3 milyar TL olan yayın parasını yayıncı kuruluş 2 milyar TL'ye çekmek istiyor. Ama kulüpler bunu kabul etmemişti.