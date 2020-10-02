Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Yayıncı kuruluştan 364 milyon TL'lik ödeme
02.10.2020 - 10:01 |

Yayıncı kuruluştan 364 milyon TL'lik ödeme

Yayıncı kuruluş bu sezonki ilk ödemesini 364 milyon TL'yi TFF'ye göndererek yaptı.

Yayıncı kuruluştan 364 milyon TL'lik ödeme
ABONE OL

TFF, Yayıncı Kuruluş ve Kulüpler arasındaki ödeme sorunu dün yeni bir boyut kazandı.

1 aydır süren görüşmelerde yeni sezon rakamı hâlâ netlik kazanmazken dün yayıncı kuruluş bu sezonki ilk ödemesini 364 milyon TL'yi TFF'ye göndererek yaptı. Bu rakam kulüplere dağıtıldı ve takımlar rahat bir nefes aldı. 16 Ekim'de beIN Sport bir ödeme daha yapacak. 3 milyar TL olan yayın parasını yayıncı kuruluş 2 milyar TL'ye çekmek istiyor. Ama kulüpler bunu kabul etmemişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rangers mağlubiyetinin ardından Galatasaray'da olay tepki! 'Kadro dışı...'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de kanat transferinde sürpriz isim! Ters köşe...

Yayıncı kuruluştan 364 milyon TLlik ödeme

Paige VanZant ile sevgilisinden olay paylaşım!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray Haberleri | Martin Linnes, bu kez sınıfta kaldı
    Galatasaray Haberleri | Martin Linnes, bu kez sınıfta kaldı
  2. Pembe Top Neslihan Atagül Doğulu’da
    Pembe Top Neslihan Atagül Doğulu’da
  3. Futbolda haftanın programı!
    Futbolda haftanın programı!
  4. Yayıncı kuruluştan 364 milyon TL'lik ödeme
    Yayıncı kuruluştan 364 milyon TL'lik ödeme
  5. Son dakika | Tottenham, Carlos Vinicius'u Benfica'dan kiraladı
    Son dakika | Tottenham, Carlos Vinicius'u Benfica'dan kiraladı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny Semedo imza için kente geldi

Son dakika | Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny Semedo imza için kente geldi

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda haftanın programı

Fenerbahçe, ligde yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Fenerbahçe, ligde yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Transfer Haberleri | Trabzonspor'a bedavaya dev santrafor

Transfer Haberleri | Trabzonspor'a bedavaya dev santrafor

Sıradaki Haber