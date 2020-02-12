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12.02.2020 - 16:35 |

Yayıncı kuruluştan dev teknoloji hamlesi

Türkiye’nin lider dijital platformu Digiturk, üyelerinin TV izleme deneyimini daha da geliştirme hedefiyle teknoloji hamlesine devam ediyor.

Yayıncı kuruluştan dev teknoloji hamlesi

Türkiye’deki dijital yeniliklerin öncüsü Digiturk, teknoloji hamlesine devam ederek üyelerinin izleme deneyimini geliştiriyor. Geçtiğimiz ay, uydu teknolojisindeki en güncel yenilikleri sunan Eutelsat 7C’ye geçerek kapsama alanını genişleten ve sinyal kalitesini artıran platform, 11 Şubat itibariyle de Türksat uydusu üzerinden üyeleri ile buluşturduğu kanalların sayısını artırdı ve Digiturk HD kanal sayısını 3’ten 29’a yükseltti.

Türksat üzerinden Digiturk yayınlarını izleyen üyelerin, yeni kanalları yüklemek için Digiturk kumandalarından kolay kurulum yapmaları yeterli olacak, anten ayarı ya da frekans değişikliği gerekmeyecek.

Yayıncı kuruluştan dev teknoloji hamlesi

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