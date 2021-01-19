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19.01.2021 - 19:17 |

Yayıncı kuruluştan Fenerbahçe acıklaması

Fenerbahçe ile gerginlik yaşayan Digiturk'te Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri açıklama yayımladı.

Yayıncı kuruluştan Fenerbahçe acıklaması
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Yapılan açıklama şöyle:

"beIN SPORTS'un tarafsızlığını sorgulayan, çalışanlarımızı hedef gösteren açıklamalar ve aleyhimize yürütülen kampanyalar, bu yönde yorum yapanlar da dahil olmak üzere, Türk futbolunun tüm paydaşlarına zarar vermektedir. Bu saldırıların sona ermesini ve tansiyonun daha fazla yükselmemesini temenni ediyoruz.

43 ülkede faaliyet gösteren ve yüzlerce lig, takım ve organizasyonla oldukça iyi ilişkiler kurmuş, küresel sporun önde gelen yayıncılarından biri olarak spor tutkusunu, tamamen tarafsız bir yaklaşımla, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca sporsevere ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Her gün hizmet kalitemizi geliştirmeye odaklanıyoruz. Hata yaptığımızda özür dilemeyi erdem sayıyor ve bundan ders çıkarmaya önem veriyoruz. Herhangi bir ülkede herhangi bir kulüp lehinde veya aleyhinde bir gizli gündemimiz olmamıştır. Digiturk için de tek odak noktamız, Türk futbolunun yurtiçi ve yurtdışındaki bilinirliğine, gelişimine ve büyümesine katkı sağlamak üzere yatırıma devam etmektir.

Bu amaçla, devam eden asılsız suçlamalara rağmen, Türk futbolunun en köklü ve değerli camialarından biri olan Fenerbahçe ve tüm Süper Lig kulüpleriyle, her başarılı spor liginin temelini oluşturan karşılıklı iyi niyet, güven ve yapıcı geri bildirimlere dayalı çok daha güçlü bir ilişki kurmayı ümit ediyoruz."

Fenerbahçe'den dün tepki gelmişti

Fenerbahçe Kulübü, yayıncı kuruluşa tepkisini Ankaragücü karşılaşmasında da sürdürmüştü.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Fenerbahçe Kulübü'nden de açıklama yapılmıştı.Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Teknik Direktörümüz ve oyuncularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Röportajların şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir." denilmişti.

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