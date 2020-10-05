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05.10.2020 - 16:22 | | MALATYA (İHA) -

Yeni Malatya Stadı'na yoğun bakım

Süper Lig’de verilen milli aranın ardından Yeni Malatya Stadyumu'nda çim sahada iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

Yeni Malatya Stadı'na yoğun bakım
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Süper Lig’in 4’üncü haftasında sahasında Antalyaspor’u 1-0 yenerek milli araya giren Yeni Malatyaspor’da futbolculara izin verilirken, stat ise bakıma alındı.

Yeni Malatyaspor kulübünden yapılan açıklamada lige verilen milli arada stadın zemininin yoğun bakıma alınarak gerekli çalışmalara başlanıldığı ifade edildi. Tohumlama sonrası kumlama ve gübreleme çalışmasının yapıldığı çim sahada, stat zemininin ligin 6. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği karşılaşmasına yetiştirileceği açıklandı.

Yeni Malatya Stadına yoğun bakım

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