07.02.2020 - 20:01 |
Yeni Malatyaspor - Ankaragücü (CANLI)
Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başladı. Yeni Malatyaspor evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Son 4 lig maçından sadece 1 puan çıkartabilen Yeni Malatyaspor, kötü gidişe Ankaragücü karşısında dur demek istiyor. Ankaragücü ise son 3 deplasmandan 1 puan çıkarabildi.
Süper Lig'de 21. haftanın perdesi Malatya'da açılıyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor evinde ligde küme düşme hattında yer alan MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Bu karşılaşma öncesi bir maçı eksik olan ev sahibi takımın 24, konuk ekibin ise 14 puanı bulunuyor..
YENİ MALATYASPOR - ANKARAGÜCÜ: 0-0
*İlk yarı sona erdi.
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb, Robin, Chaaleli, Acquah, Hafez, Bifouma, Kjartansson
Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Kulusic, Alihan, Kitsiou, Lukasik, Scarione, Lobzhanidze, İlhan, Rodrigues, Orgill
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