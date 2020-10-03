03.10.2020 - 13:24 |
Yeni Malatyaspor - Antalyaspor (CANLI)
Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor sahasında Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.
Malatya ekibi Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'u ağırlıyor.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanan ve saat 13.30’da başlayan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor.
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Lukoki, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Issam, Adem
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Mukairu, Amilton, Jahovic