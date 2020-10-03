Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Yeni Malatyaspor - Antalyaspor (CANLI)
03.10.2020 - 13:24 |

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor sahasında Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor (CANLI)
ABONE OL

Malatya ekibi Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'u ağırlıyor.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan ve saat 13.30’da başlayan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor.

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor (CANLI)

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Lukoki, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Issam, Adem

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Mukairu, Amilton, Jahovic 

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor (CANLI)

Bogdan Bogdanovic'e büyük sürpriz!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Milan'dan Ozan Kabak hamlesi
    Son dakika | Milan'dan Ozan Kabak hamlesi
  2. Son dakika | Gaziantep FK yönetimi Sumudica için toplandı!
    Son dakika | Gaziantep FK yönetimi Sumudica için toplandı!
  3. THY Euroleague’e Fener iyi, Efes kötü başladı
    THY Euroleague’e Fener iyi, Efes kötü başladı
  4. Fenerbahçe, Buendia için Norwich City ile görüşmelere devam ediyor!
    Fenerbahçe, Buendia için Norwich City ile görüşmelere devam ediyor!
  5. Adana derbisinde 62. randevu heyecanı
    Adana derbisinde 62. randevu heyecanı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gençlerbirliği oyuncusu Soner Dikmen: Beşiktaş deplasmanına kazanmaya gideceğiz

Gençlerbirliği oyuncusu Soner Dikmen: Beşiktaş deplasmanına kazanmaya gideceğiz

Beşiktaş, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak

Beşiktaş, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak

Kadın basketbolunda derbi heyecanı

Kadın basketbolunda derbi heyecanı

Denizlispor, Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş ile profesyonel sözleşme imzaladı

Denizlispor, Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş ile profesyonel sözleşme imzaladı

Sıradaki Haber