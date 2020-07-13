Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: 0-1

Süper Lig'de 32. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Yeni Malatyaspor ile Şampiyonlar Ligi hedefi olan Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52.dakikada penaltıdan Caner Erkin kaydetti. Siyah-beyazlılarda sarı- kart gören Kevin N'Koudou cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe derbisinde oynama şansını kaybetti.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 56'ye yükseltti ve 57 puanlı Sivasspor'u hemen arkasında haftayı kapattı. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.

Süper Lig'de 33. haftada Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Donald (Dk. 58 Walter), Acquah (Dk. 73 Ahmet Ildız), Gökhan Töre, Robin Yalçın (Dk. 58 Kjartansson), Murat Yıldırım (Dk. 79 Ndayishimiye), Umut Bulut (Dk. 79 Fofana)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Necip Uysal, Elneny, Lens (Dk. 46 Güven Yalçın), Boyd, Diaby (Dk. 90 2 Roco), N'Koudou (Dk. 84 Kartal Kayra Yılmaz)

Gol: Dk. 52 Caner Erkin (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 80 N'Koudou, Dk. 85 Ruiz (Beşiktaş)

MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı faul atışında ceza sahasında Gökhan Gönül'ün kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.

12. dakikada Umut Bulut'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Töre'nin vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta çıktı. Aynı dakika içerisinde Robin Yalçın'ın ara pasıyla ceza sahası içerisi sağ çaprazda topu alan Gökhan Töre, son çizgiye indikten sonra pasını daha uygun durumdaki Umut Bulut'a çıkardı. Bu oyuncunun altıpas çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

14. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden oyun alanını terk etti.

38. dakikada N'Koudou'nun uzaktan sert şutunda kaleci Farnolle soluna gelen topu güçlükle uzaklaştırdı. 4

45+ 3. dakikada Hafez'in soldan ortasında ön direğe hareketlenen Murat Yıldırım'ın altıpas gerisinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ersin, üzerine gelen topu iki hamlede uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

47. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde BtcTurk Yeni Malatyaspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ancak ön direkte kaleci Fabien Farnolle ile hava topuna yükselen Gökhan Gönül yerde kaldı. Pozisyonda önce devam ettiren hakem Fırat Aydınus, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi ve penaltı kararı verdi. 52. dakikada penaltıyı kullanan Caner Erkin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

54. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topu alan Güven Yalçın, plase vuruşta uzak köşeden topu ağlara göndermek istedi ancak kaleci Farnolle son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi. Sağdan Caner Erkin'in kullandığı kornerde altıpasta Gökhan Gönül'ün kafayla vurduğu top ters kanattan auta gitti.

66. dakikada Hafez'in soldan ortasında Gökhan Gönül'e çarpan top yön değiştirerek kaleye yöneldi. Kaleci Ersin, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş Malzemecisinden Farkındalık Koşusu