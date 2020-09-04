Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Yeni Malatyaspor Bolu kampını tamamladı
04.09.2020 - 12:22 | | İHA

Yeni Malatyaspor Bolu kampını tamamladı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un 17 Ağustos’ta başladığı Bolu Abant kampını noktalayarak 3 günlük izne ayrıldı.

Yeni Malatyaspor Bolu kampını tamamladı
ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarına 10 Ağustos'ta Malatya'da başlayan ve 17 Ağustos'ta Bolu Abant'ta kampa devan eden Yeni Malatyaspor, yaptığı son çalışmayla kampını noktaladı.

Kampta fiziki olarak güçlenmenin yanı sıra, transfer ettiği futbolcularla da kadrosunu güçlendiren Yeni Malatyaspor, bu süreçte 6 yeni isme de imza attırdı.

Sarı-siyahlılar defans oyuncusu Murat Akça, Kongolu kanat oyuncusu Lukoki, Kosovalı golcü Jetmir Topalli, Arjantinli orta saha oyuncusu Zuqui, Perulu merkez orta saha Gueva ve Arjantinli kaleci Herrera'yı kadrosuna kattı.

Kampın ardından 2 gün izne ayrılan Yeni Malatyaspor, 7 Eylül Pazartesi günü Malatya'da tekrar toplanacak.

Yeni Malatyaspor, Malatya'daki hazırlıkların ardından sezonun ilk maçı olan Karagümrük karşılaşması için İstanbul'a gidecek.

Yeni Malatyaspor Bolu kampını tamamladı

Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü! 

Ianis Hagi'nin Rangers formasıyla en iyi anları!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. NBA'de "yılın çaylağı" Ja Morant
    NBA'de "yılın çaylağı" Ja Morant
  2. Transfer Haberleri | Başkan açıkladı! Beşiktaş o ismin peşinde...
    Transfer Haberleri | Başkan açıkladı! Beşiktaş o ismin peşinde...
  3. Galatasaray transfer haberleri | Jimmy Durmaz'a Süper Lig'den talip
    Galatasaray transfer haberleri | Jimmy Durmaz'a Süper Lig'den talip
  4. Amerikan Futbol Ligi (NFL) S Sport ekranlarında!
    Amerikan Futbol Ligi (NFL) S Sport ekranlarında!
  5. Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
    Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yücel İldiz: Çok zorlu bir lig maratonu olacak

Yücel İldiz: Çok zorlu bir lig maratonu olacak

Yeni Malatyaspor Bolu kampını tamamladı

Yeni Malatyaspor Bolu kampını tamamladı

Transfer haberleri | Emre Çolak, Göztepe yolunda

Transfer haberleri | Emre Çolak, Göztepe yolunda

TTF Başkanı Cengiz Durmuş: İstinye'deki tesis kamp ve eğitim merkezine dönecek

TTF Başkanı Cengiz Durmuş: İstinye'deki tesis kamp ve eğitim merkezine dönecek

Sıradaki Haber