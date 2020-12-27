27.12.2020 - 15:53 |
Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (CANLI)
Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor.
Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.
Bu maç öncesi Yeni Malatyaspor'un 20 puanı bulunurken, B.B Erzurumspor'un 9 puanı bulunuyor.
BB Erzurumspor Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıkacak.
Erzurum ekibi, 3 puan alarak ligde kötü gidişatına son vermek istiyor. Yeni Malatyaspor ise çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.