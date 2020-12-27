Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBüyükşehir Belediye Erzurumspor Haberleri Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (CANLI)
27.12.2020 - 15:53 |

Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (CANLI)

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (CANLI)
ABONE OL

 Yeni MalatyasporSüper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor.

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.

Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (CANLI)

Bu maç öncesi Yeni Malatyaspor'un 20 puanı bulunurken, B.B Erzurumspor'un 9 puanı bulunuyor.

BB Erzurumspor Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Erzurum ekibi, 3 puan alarak ligde kötü gidişatına son vermek istiyor. Yeni Malatyaspor ise çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (CANLI)

    ?rel=0
    Aksal Yavuz isyan etti | 'Kim getirdi bunları Trabzonspor'a?'
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sumudica'dan galibiyet yorumu
      Sumudica'dan galibiyet yorumu
    2. İzmir'de golsüz beraberlik
      İzmir'de golsüz beraberlik
    3. Bursaspor-Galatasaray: 73-92
      Bursaspor-Galatasaray: 73-92
    4. Ali Koç’tan Samandıra’ya yakın takip
      Ali Koç’tan Samandıra’ya yakın takip
    5. Denizlispor'un konuğu Ankaragücü
      Denizlispor'un konuğu Ankaragücü



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (CANLI)

    Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (CANLI)

    HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Beşiktaş: 73-96

    HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Beşiktaş: 73-96

    Galatasaray ara vermeden Antalyaspor mesaisine başladı

    Galatasaray ara vermeden Antalyaspor mesaisine başladı

    Batuhan Ahmet Şen, Galatasaray'a döndü

    Batuhan Ahmet Şen, Galatasaray'a döndü

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet