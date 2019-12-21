Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: 0-2

Skorer - Geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yenen Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor ligde kötü günler geçiren Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Maça etkili başlayan konuk edip Rizespor 6. dakikada Oğulcan ile öne geçti: 0-1

İlk yarıda başka gol olmayınca devre bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda beraberlik golü için baskısını artıran Yeni Malatyaspor girdiği pozisyonlar faydalanamadı.

Kontra ataklarla sonuca gitmeyi düşünen Çaykur Rizespor ise farkı ikiye çıkaran golü 72. dakikada Aminu'nun ayağından buldu ve deplasmanda galibiyete uzandı: 0-2

Bu sonuçla Sergen Yalçın'ın öğrencileri 23 puanda kalırken konuk taraf Rizespor ise puanını 20'ye yükseltti.

GOL: 6' Oğulcan, 72' Aminu

24. dakikada Melnjak'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İLK 11'LER:

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Özer, Mustafa, Hadebe, Sakıb, Robin, Murat, Guilherme, Donald, Fofana, Jahovic

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah, Diomande, Vetrih, Umar, Boldrin, Oğulcan

Önemli anlar

6. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Melnjak, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kaleci Farnolle'dan seken topu önünde bulan Oğulcan Çağlayan'ın altıpas içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

46. dakikada Murat Yıldırım'ın ceza sahasına yolladığı topa iyi yükselen Jahovic, Robin Yalçın'a pas vermek istedi ancak meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın elinde kaldı.

45. dakikada Umar'ın pasıyla buluşan Boldrin'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş kalenin üstünden auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada sağ kanattan BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin pasıyla buluşan Fofana'nın vuruşu auta çıktı.

71. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Oğulcan Çağlayan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği Umar'un vuruşunda top kaleci Farnolle'nin sağından ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmadan notlar

Bugüne kadar Yeni Malatyaspor ile Rizespor arasında oynanan iki Süper Lig maçını da ev sahipleri kazandı.

Süper Lig'de çıktığı son beş deplasmandan mağlubiyetle ayrılan Rizespor, son üç karşılaşmada gol atamadı. Karadeniz ekibi, 2015/16'dan (6 maç) bu yana aynı sezon içinde dış sahada daha uzun bir yenilgi serisi yaşamıyor. Bu sezon Süper Lig'de skor olarak geri düştüğü maçlarda puan alamayan tek takım Rizespor (8 maçta 8 yenilgi).

Sergen Yalçın, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde Rizespor ile karşılaştığı yedi maçın sadece birini kazanabildi (3B 3M).