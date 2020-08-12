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12.08.2020 - 00:40 | | AA

Yeni Malatyaspor, Christian Cueva ile prensipte anlaştı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki Perulu orta saha oyuncusu Christian Cueva ile prensipte anlaştı.

Yeni Malatyaspor, Christian Cueva ile prensipte anlaştı
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Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki Perulu orta saha oyuncusu Christian Cueva ile prensipte anlaştı. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Peru Milli Takımı orta saha oyuncusu Christian Cueva ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.

Yeni Malatyaspor, Christian Cueva ile prensipte anlaştı

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