Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor (CANLI)

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan mücadelede hakem Sarper Barış Saka görev yapıyor.





İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Acquah, Wallace, Tetteh, Ahmed, Fofana, Semih, Issam, Bülent, Jetmir, Adem Büyük.

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

Ligde çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Malatya temsilcisi, 20 puanla 9. sırada bulunuyor. Son 3 maçında 1 beraberlik, 2 yenilgi elde eden sarı-siyahlılar, yeniden çıkışa geçmek için Sivasspor karşısında galip gelmenin yollarını arayacak.

Ev sahibi ekipte, kırmızı kart cezalısı Karim Hafez ve sakatlığı devam eden Jody Lukoki görev yapamayacak.

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ise 15 maçta 4 galibiyet 6 beraberlik ve 5 yenilgiyle 18 puan topladı. Son iki maçından bir beraberlik, bir yenilgiyle ayrılan ve ligde 14. sırada bulunan kırmızı-beyazlılar ise alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

Yiğidolar, bu zorlu karşılaşmaya sarı kart cezalısı Isaac Cofie ile sakatlığı bulunan Kerem Atakan Kesgin'den yoksun çıkacak.