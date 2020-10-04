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04.10.2020 - 13:00 | | Taha AYHAN / MALATYA (DHA) -

Yeni Malatyaspor, Ertaç Özbir'i transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'nde forma giyen 30 yaşındaki kaleci Ertaç Özbir ile anlaşmaya vardı.

Yeni Malatyaspor, Ertaç Özbir'i transfer etti
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Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'nde forma giyen kaleci Ertaç Özbir'i yeniden renklerine bağladı. 

Kadrosunu yeni sezonda güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'nde forma giyen 30 yaşındaki kaleci Ertaç Özbir ile anlaşmaya vardı.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ertaç Özbirin bonservisi ile transferi konusunda Gençlerbirliği Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüz ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ertaç Özbire yuvana tekrar hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Yeni Malatyaspor, Ertaç Özbiri transfer etti

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