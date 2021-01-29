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29.01.2021 - 15:26 |

Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: 0-0

Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor, kendi sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Malatya 43. dakikada Kubilay'ın kırmızı görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: 0-0
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Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maçıyla başladı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da start alan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti.

Maça iyi başlayan Karagümrük, 7. dakikada Borini'yle golü buldu fakat VAR golü iptal etti. 43. dakikada Malatya'da Kubilay kırmızı görüp takımını 10 kişi bıraktı. Bu kırmızı kart sonrası ataklarını arttıran Karagümrük 2. yarıda pozisyonlar buldu fakat her seferinde kaleci Abdülsamed'e takıldı. Maçta gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuç sonrası Malatya puanını 28'e yükseltirken, Karagümrük de 31. puanını hanesine yazdırdı.

 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: 0-0

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ev sahibi ekip, gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Yeni Malatyaspor'un kullandığı kornerde top, altı pas içerisinde kafalardan sekerek Adem Büyük'ün önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı çizgisinden çektiği sert şutta kaleci Aykut Özer uzanarak topu güçlükle kontrol etti.

6. dakikada sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Ndiaye ceza alanına girer girmez içeri çevirdi. Sobiech'in dokunamadığı topla arka direkte buluşan Borini, topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu. Ancak VAR incelemesi sonucu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

22. dakikada Roco'nun Yeni Malatyaspor ceza sahasına gönderdiği topa Sobiech yükseldi vurdu, top Ndao'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top, auta gitti.

33. dakikada Fatih Karagümrük bir kez daha gole yaklaştı. Bertolacci'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Sobiech kaleyi düşündü ancak kaleci Abdulsamed Damlu, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

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Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: 0-0

 

 

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