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20.11.2019 - 20:38 |

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'yle iç sahada oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
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Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde dayanıklılık ve güç çalışmaları yapıldı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde teknik ve taktik üzerinde duruldu.

Sakatlıkları nedeniyle Göztepe maçı kadrosunda yer alamayan Thievy Bifouma, Moryke Fofana, tedavilerinin ardından takımla çalışmalara katılırken Rahman Buğra Çağıran kondisyoner eşliğinde koşu yaptı.

Sakatlığı nedeniyle 4 hafta takımdan ayrı kalan Tunuslu orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli de çalışmalara başladı. Chaaleli'nin Fenerbahçe maçı kadrosunda yer alıp alamayacağı maç gününde netlik kazanacak.

Zimbabve milli takımından henüz dönmeyen savunma oyuncusu Teenage Lingani Hadebe, sağ bek oyuncusu Issam Chebake antrenmanda yer almadı; Gökhan Töre ise takımdan ayrı salonda çalıştı.

Jahovic'in oğlu Lejs idmana renk kattı

Bu arada sarı-siyahlı takımın Makedon futbolcusu Adis Jahovic, antrenmana oğlu Lejs ile katıldı.

Jahovic, antrenman öncesi oğluyla bir süre futbol oynadı. Teknik direktör Sergen Yalçın da Lejs ile yakından ilgilendi.

Ali Ravcı ve Eren Tozlu, öğrencilerle buluştu

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı ve futbolcu Eren Tozlu, öğrencilerle bir araya geldi.

Ali Ravcı ve Eren Tozlu, Battalgazi ilçesinde bulunan İnönü Ortaokulunu ziyaret etti.

Ravcı ve Tozlu, programda öğrencilerin sorularını cevapladı.

Başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini anlatan Ravcı, "Sevdiğin işi yapmak önemlidir. İşini iyi yapmak için mesleğini sevmen lazım.Büyüklerinin sözünü dinlemeyen çocuklar ve gençler bunun bedelini hayatını sıkıntılı yaşayarak öderler." diye konuştu.

Eren Tozlu ise Fenerbahçe maçında tribünlerin dolu olmasını istediklerini, taraftarın aralıksız takıma destek vermesini beklediklerini kaydetti.

Program, okul yöneticilerinin teşekkür konuşmalarıyla sona erdi. Ali Ravcı ve Eren Tozlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

 

 

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