Yeni Malatyaspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında bu akşam Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Pandemi nedeniyle tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galatasaray, Malatya'ya 5 eskikle gitti.

Kondisyoner eşliğinde sahaya dönüş çalışmalarını sürdüren Sofiane Feghouli, tedavisinin iki haftalık bölümü için İspanya'ya gitmesi planlanan Radamel Falcao, tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui ile Arda Turan ve Ryan Donk müsabakanın kadrosunda yer almadı.

GALATASARAY'IN MALATYA KADROSU



Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı bu akşam saat 20:45'de başlayacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçı ATV ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek