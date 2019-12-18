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18.12.2019 - 11:02 | | İHA

Yeni Malatyaspor geçen sezonu tekrarlamak istiyor

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, bu sezon Süper Lig’deki hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar istikrarlı bir gidişatımız söz konusu. Hedefimiz geçen sezon elde ettiğimiz başarıyı tekrarlayarak Avrupa Ligi’ne katılmak" dedi.

Yeni Malatyaspor geçen sezonu tekrarlamak istiyor
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Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyeti ve bu sezonki hedefleriyle ilgili basın mensuplarına konuşan Yalçınkaya, ilk yarının kalan son 2 maçını da kazanmak istediklerini söyledi.

Geçen hafta Beşiktaş karşısında oldukça önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Yalçınkaya, "Ligde son 5 haftada yaşadığımız bazı şansızlıklar ve hakem kaynaklı hatalardan dolayı bir galibiyet özlemimiz vardı. Aslında bakıldığında bu 5 haftalık süreçte de kaliteli bir futbol ortaya koyduk. Bu oyunumuzun karşılığını Beşiktaş maçında aldık ve son 6 maçta puan kaybetmeyen Beşiktaş’ı sahasında mağlup ettik. Bu galibiyet bizi her anlamda toparlayan bir galibiyet oldu. Başta hocamız olmak üzere, futbolcularımızı ve kulüp profesyonellerimizi tebrik ediyorum" dedi.

"Hedefimiz kalan 2 maçı da kazanarak ilk yarıyı 29 puanda kapatabilmek"
Yalçınkaya, bu sezonki hedeflerinin geçen sezonki başarılarını tekrarlamak olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Şu ana kadar istikrarlı bir gidişatımız söz konusu. Hedefimiz geçen sezon elde ettiğimiz başarıyı tekrarlayarak Avrupa Ligi’ne katılmak. Bunu başarabilecek kaliteye sahibiz. Ligin ilk yarısında artık son 2 maç kaldı. Hedefimiz bu 2 maçı da kazanarak ilk yarıyı 29 puanda kapatabilmek. Devre arasında da takıma takviye yapılması gerekiyorsa oturur, yönetimle buna karar verir ve gerekeni yaparız."

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