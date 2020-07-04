Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (CANLI)

Süper Lig’in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadı’nda oynanan müsabaka saat 18.30'da başladı.

İLK 11'LER

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Murat Yıldırım, Acquah, Donald, Fofana, Karim Hafez, Nbayishimiye, Umut Bulut

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil Birahim, Berat, Fabricio, Ayite, Zargo, Sefa, Candeias, Erdem, Flavio, Stancu

İKİ TAKIM DA ATEŞ HATTINDA

Ligde 28 puanla 15. sırada yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un, küme düşme hattıyla arasında sadece 1 puan var. Sarı-siyahlı ekip, evinde oynayacağı mücadeleden galip gelip "ateş hattı"ndan uzaklaşmak istiyor.

Son on dört maçta sadece bir kez galip gelebilen Malatya temsilcisi ligin son haftalarında alacağı galibiyetlerle bu kötü seriye de son vermek istiyor.

Son iki maçını kaybeden teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, 31 puanla 13. sırada yer alıyor. Tehlikeli bölgeye yaklaşan başkent ekibi, 28 puanla 15. sırada bulunan rakibiyle oynayacağı maçtan iyi bir sonuçla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.

Gareth Bale'in Olağanüstü Yükselişi