Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Muhtemel 11'ler kimler?

Bugün Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçını kaçırmak istemeyen futbol severler, karşılaşmanın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Aynı zamanda maç kadrosunda kimlerin olduğunu bilmek isteyenler muhtemel 11'leri araştırıyor. İşte Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı hakkında bilinmesi gerekenler...

YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13:30'da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak, maçı Halis Özkahya yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

YENİ MALATYASPOR

Abdulsamed

Acquah

Cueva

Zeki

Wallace

Tetteh

Kubilay

Ahmed

Semih

Hadebe

Chebake

GENÇLERBİRLİĞİ

Nordfeldt - Mattias

Toure

Diego

Halil İbrahim

Berat

Piris

Candeias

Sefa

Ayite

Stancu

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular dar alanda pas ve duran top çalıştı.

Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayan ekip kampa girdi.

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, Yeni Malatyaspor maçı öncesi son antrenmanını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetiminde gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra jokerli çift kale maç ve taktik çalışma yaptı.

Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Salih Dursun ve Giovanni Sio, bu maçta görev yapamayacak.