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20.06.2020 - 20:41 |

Yeni Malatyaspor - Göztepe: 2-1

Yeni Malatyaspor, evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırladı. Yeni Malatyaspor maçı 2-1 kazandı. Malatyaspor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman kırmızı kart gördü.

Yeni Malatyaspor - Göztepe: 2-1
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Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan müsabakayı Malatyaspor 2-1 kazandı.

Malatyaspor'un gollerini 40. dakikada Umut Bulut ve 78 dakikada Kjartansson attı. Göztepe'nin golünü 76. dakikada penaltıdan Alpaslan Öztürk kaydetti.

Hikmet Karaman'a kırmızı

Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, penaltı öncesinde itirazları sonucunda 75. dakikada kırmızı kart gördü.

İLK 11'LER 

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Acquah, Gökhan Töre, Robin Yalçın, Fofana, Umut Bulut

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Castro, Mossoro, Halil, Serdar, Wilczek

Maçtan dakikalar

10. dakikada Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı. 

12. dakikada Chebake'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, Göztepe savunması topu uzaklaştırdı. 

35. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Wilczek'in vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı. 

38. dakikada Mossoro'nun ceza sahası dışına doğru gönderdiği topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 

41. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan Gökhan Töre'nin ceza sahasına ortasında Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Beto'nun solundan ağlarla buluştu: 1-0 

Karşılaşmanın ilk yarısı, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni Malatyaspor - Göztepe: 2-1

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