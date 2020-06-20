Yeni Malatyaspor - Göztepe (CANLI)
Yeni Malatyaspor, evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı.
Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Özgür Yankaya yönetiyor. Maç 21.00'de başladı.
YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE: 1-0
GOL: 40' Umut Bulut (Yeni Malatyaspor)
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Acquah, Gökhan Töre, Robin Yalçın, Fofana, Umut Bulut
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Castro, Mossoro, Halil, Serdar, Wilczek
Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. Lige verilen koronavirüs arasından Trabzonspor yenilgisiyle dönen Göztepe'nin ise 37 puan bulunuyor. İzmir, ekibi, BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanından 3 puanla dönerek, yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
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