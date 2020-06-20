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20.06.2020 - 20:41 |

Yeni Malatyaspor - Göztepe (CANLI)

Yeni Malatyaspor, evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı.

Yeni Malatyaspor - Göztepe (CANLI)
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Yeni Malatyaspor - Göztepe (CANLI)

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Özgür Yankaya yönetiyor. Maç 21.00'de başladı.

YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE: 1-0

GOL: 40'  Umut Bulut (Yeni Malatyaspor)

İLK 11'LER 

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Acquah, Gökhan Töre, Robin Yalçın, Fofana, Umut Bulut

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Castro, Mossoro, Halil, Serdar, Wilczek

Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. Lige verilen koronavirüs arasından Trabzonspor yenilgisiyle dönen Göztepe'nin ise 37 puan bulunuyor. İzmir, ekibi, BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanından 3 puanla dönerek, yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Yeni Malatyaspor - Göztepe (CANLI)

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